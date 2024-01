Uruguai vence Peru no Pré-Olímpico e torce por empate entre Argentina e Chile

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/01/2024 - 19:24 Para compartilhar:

O Uruguai acordou nesta terça-feira (30) com uma vitória por 3 a 0 sobre o Peru no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, após derrotas nos dois primeiros jogos, e espera pelo resultado do duelo entre Argentina e Chile para saber se sobrevive na competição.

Os gols de Luciano Rodríguez, de pênalti (44′), Santiago Homenchenko (45’+1) e Renzo Sánchez (48′) deram a vitória à ‘Celeste’ do técnico Marcelo Bielsa no estádio Misael Delgado, na cidade venezuelana de Valência.

A seleção uruguaia precisa que Argentina e Chile empatem nesta terça-feira para chegar à última rodada do Grupo B com chances de classificação para a fase final da competição.

Na próxima sexta-feira, o Uruguai enfrenta justamente a ‘Albiceleste’.

O Paraguai lidera a chave com sete pontos em três jogos, seguido pela Argentina, com quatro pontos em dois jogos.

Uruguai, Chile e Peru somam três pontos cada, mas em caso de igualdade entre chilenos e uruguaios o desempate se dá pelo confronto direto (vitória do Uruguai por 1 a 0). Os peruanos já estão eliminados.

Os dois melhores do grupo passam para a fase final, um quadrangular que será disputado entre 5 e 11 de fevereiro que irá distribuir duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil, no Grupo A, já está garantido no quadrangular.

