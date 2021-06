Uruguai vence Paraguai (1-0) e vai enfrentar a Colômbia nas quartas da Copa América

O Uruguai venceu o Paraguai por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, no encerramento do Grupo A da Copa América e vai enfrentar a Colômbia nas quartas de final, enquanto os ‘albirrojos’ enfrentam o Peru.

A vitória, com gol de pênalti de Edinson Cavani, aos 20 minutos, permitiu à Celeste evitar o invicto Brasil, líder do Grupo B, na próxima fase. É o Chile quem terá que enfrentar os donos da casa nas quartas ao ter fechado sua participação no grupo A na quarta colocação.

Com Luis Suárez começando no banco de reservas, os uruguaios terminaram na segunda colocação do grupo com sete pontos, três a menos que a Argentina de Lionel Messi, que derrotou a eliminada Bolívia por 4 a 1 em Cuiabá.

O Uruguai enfrenta os colombianos no sábado, em Brasília. Já os paraguaios ficaram em terceiro lugar, com seis pontos, e com isso vão enfrentar os peruanos, atuais vice-campeões, na sexta-feira, em Goiânia.

