Uruguai vence Canadá nos pênaltis (4-3) e fica com 3º lugar na Copa América-2024

AFPi AFP 13/07/2024 - 23:23

O Uruguai terminou em terceiro lugar na Copa América-2024, nos Estados Unidos, neste sábado (13), ao vencer o Canadá por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate em 2 a 2 nos 90 minutos.

Bentancur abriu o placar para a ‘Celeste’ no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, aos 8 minutos e os canadenses viraram com gols de Koné aos 21 e Jonathan David já na reta final da partida (79′)

Quando parecia que o Canadá terminaria o torneio com a medalha de bronze, ‘El Pistolero’ Luis Suárez marcou nos acréscimos (90’+2) e levou a decisão para as penalidades.

O goleiro Sergio Rochet defendeu a cobrança de Ismaël Koné (a terceira do Canadá), e Alphonso Davies mandou a bola no travessão na quinta, enquanto Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta e Suárez converteram as suas para o Uruguai.

Argentina e Colômbia vão disputar a final da Copa América no Hard Rock Stadim, em Miami, neste domingo às 21h (horário de Brasília).

