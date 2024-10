Uruguai vai às urnas para decidir novo presidente; Mujica vota

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

MONTEVIDÉU, 27 OUT (ANSA) – Cerca de 2,7 milhões de uruguaios comparecem às urnas neste domingo (27) para escolher o sucessor do atual presidente de centro-direita Luis Lacalle Pou.

A disputa marca uma disputa entre o pupilo do ex-presidente de esquerda José Pepe Mujica, Yamandú Orsi, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional, que lidera a atual coalizão de governo.

De acordo com as pesquisas de intenções de voto, o candidato presidencial da coalizão de esquerda Frente Ampla, de 57 anos, aparece à frente com 44%. Já Delgado tem 24%.

Concorrendo ao cargo, com margem entre 14 e 17%, está o advogado criminalista de 40 anos, Andrés Ojeda, do Partido Colorado (grupo histórico do país, que ao longo do tempo abraçou diversas ideologias).

Para se tornar o sucessor de Lacalle Pou, porém, será necessário totalizar mais de 50% dos votos válidos, e se a formação progressista não conseguir obter preferências suficientes, terá que competir em um segundo turno.

Mujica, muito debilitado por complicações de seu tratamento contra um câncer de esôfago, afirmou que talvez seja seu “último voto” ao participar das eleições gerais do país.

O ex-guerrilheiro de 89 anos foi um dos primeiros a votar nesta manhã, em uma escola no bairro Cerro, uma área empobrecida no oeste de Montevidéu. (ANSA).