Uruguai vai às urnas para 2º turno presidencial acirrado

MONTEVIDÉU, 24 NOV (ANSA) – Estão abertas as urnas no Uruguai para o segundo turno das eleições presidenciais entre Yamandú Orsi, que se apresenta como herdeiro político do carismático ex-mandatário de esquerda José “Pepe” Mujica, e Álvaro Delgado, afilhado político do presidente conservador Luis Lacalle Pou.

No primeiro turno, em 27 de outubro, Orsi, da Frente Ampla, obteve 43,86% dos votos, contra 26,82% de Delgado, do Partido Nacional, porém as pesquisas indicam uma disputa acirrada no segundo turno, com os dois postulantes em empate técnico.

Veterinário de formação, ex-senador e ex-secretário da Presidência de Lacalle Pou, o candidato governista promete dar continuidade à gestão atual e acusa seu adversário de querer aumentar impostos.

Já o opositor, ex-professor de história e ex-governador de Canelones, promete impulsionar políticas sociais e de redistribuição de renda, mas garante que não fará mudanças radicais em caso de vitória.

As urnas ficam abertas até 19h30, e os primeiros resultados são esperados para 21h30 (horário de Brasília e Montevidéu).

(ANSA).