Uruguai transformará águia de navio nazista em pomba da paz

A águia de bronze com simbologia nazista que adornava o encouraçado alemão Graf Spee, que foi afundado em águas uruguaias em 1939, no alvorecer da Segunda Guerra Mundial, será fundida e transformada em pomba da paz.

Este “símbolo de violência e guerra” será transformado em um “símbolo de paz e união”, anunciou o presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16).

O artista uruguaio Pablo Atchugarry, conhecido por suas grandes esculturas de arte abstrata em mármore, foi o escolhido para realizar a obra. Espera-se que ela esteja concluída em novembro.

A imponente águia de bronze com asas abertas e uma suástica entre suas garras, de 2,8 metros de comprimento por dois de altura e 350 quilos de peso, foi recuperada do Rio da Prata por uma equipe privada em 2006.

Após uma breve exposição pública em um hotel no centro de Montevidéu, a figura de proa do navio de guerra do Terceiro Reich ficou em um depósito sob custódia da Marinha uruguaia, alvo de uma disputa judicial.

O litígio foi resolvido no final de 2022, quando a Suprema Corte de Justiça do país confirmou que a peça era propriedade do Estado uruguaio.

Atchugarry disse que, após um esboço feito no Uruguai, viajou para a Itália, onde fez um modelo em mármore de Carrara que servirá de base para a peça definitiva, que terá cerca de 1,70 metro de comprimento.

“O bronze da águia nazista será fundido e se transformará neste símbolo da paz”, contou o artista.

O local de exibição da nova escultura ainda não está definido, mas a ideia é instalá-la em Punta de la Salina, no departamento de Maldonado, o lugar onde termina o Rio da Prata e começa o Oceano Atlântico, disse o presidente.

O encouraçado alemão Admiral Graf Spee protagonizou, junto com os cruzadores britânicos Exeter e Ajax, e o neozelandês Achilles, a Batalha do Rio da Prata, um dos primeiros enfrentamentos navais da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que aconteceu em frente à costa uruguaia em 13 de dezembro de 1939.

