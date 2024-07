Uruguai quer avançar em 1º às quartas da Copa América; EUA luta pela sobrevivência

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2024 - 0:35 Para compartilhar:

O favorito Uruguai de Marcelo Bielsa busca nesta segunda-feira (1º) garantir sua classificação para as quartas de final da Copa América-2024 contra os anfitriões Estados Unidos, que correm sério risco de uma eliminação tão prematura quanto inesperada.

Bielsa não estará no banco de reservas do Arrowhead Stadium, em Kansas City (Missouri), já que neste domingo (30) se tornou o quarto técnico suspenso neste torneio devido à entrada tardia de sua equipe em campo após o intervalo de um jogo, juntando-se a Lionel Scaloni (Argentina), Ricardo Gareca (Chile) e Fernando Batista (Venezuela).

Os assistentes Pablo Quiroga e Diego Reyes ocuparão seu lugar.

“Temos que assumir isso”, disse Reyes em entrevista coletiva. “São normas regulatórias que estão fora do nosso alcance e temos que nos adaptar”.

O Uruguai lidera o Grupo C com seis pontos, depois de derrotar o Panamá por 3 a 1 e golear a Bolívia por 5 a 0 nas primeiras partidas. Americanos e panamenhos seguem logo atrás com três pontos cada, enquanto a Bolívia ainda não conseguiu pontuar.

Um empate basta para a ‘Celeste’ avançar em primeiro lugar na chave na casa do Kansas City Chiefs, tetracampeão do Super Bowl, com capacidade para 76 mil espectadores.

As perspectivas para os Estados Unidos são muito mais complicadas depois da decepcionante derrota por 2 a 1 para o Panamá, já que a seleção comandada pelo técnico Gregg Berhalter pode ficar de fora da disputa mesmo que vença, dependendo do resultado da partida que os panamenhos e os bolivianos disputarão no mesmo horário (às 22h de Brasília) em Orlando.

Um dos cenários é que três seleções terminem empatadas com seis pontos, na liderança da chave, com o saldo de gols definindo as duas vagas. No momento, o Uruguai está com um saldo de +7, os Estados Unidos de +1 e o Panamá de -1.

“Estamos todos com fome de vencer”, garantiu o capitão da seleção local, Christian Pulisic. “Estamos em casa e aqui nos Estados Unidos esperamos mostrar a todos que podemos competir com os melhores”.

– Histórico de ‘estraga prazeres’ –

O Uruguai tem uma longa tradição de ser um estraga-prazeres para a seleção da casa em grandes eventos de futebol.

O exemplo mais famoso é o inesquecível ‘Maracanazo’ da Copa do Mundo de 1950 no Brasil, quando a ‘Celeste’ conquistou o título ao vencer por 2 a 1, que tinham uma grande festa preparada.

Os uruguaios também venceram os locais nas fases de grupos da Copa do Mundo da África do Sul-2010 e da Rússia-2018, com placares de 3 a 0 nos dois casos.

E se o assunto é Copa América, o Uruguai eliminou o país anfitrião nas quartas de final da Argentina-2011, vencendo na disputa de pênaltis por 5 a 4 após empate em 1 a 1.

Mais tarde acabaria conquistando o título continental, o último dos quinze que possui.

– Darwin Núñez imparável –

O Uruguai chega ao jogo com Darwin Núñez em alta, com 10 gols nos últimos sete jogos pela seleção. Ele marcou em todos eles.

Núñez igualou um antigo recorde do lendário Héctor Scarone – bicampeão olímpico (1924 e 1928) e campeão mundial (1930) -, que marcou em sete jogos consecutivos pela seleção uruguaia entre agosto de 1927 e junho de 1928.

‘La Celeste’, no entanto, poderia considerar rodízios para poupar titulares regulares como ele, visando as quartas de final.

Já Berhalter terá que apostar tudo nesse jogo decisivo.

O técnico local terá o desfalque de Tim Weah por expulsão na derrota para o Panamá e seu goleiro titular, Matt Turner, está sendo avaliado por uma lesão que o tirou de campo nessa partida, sendo substituído por Ethan Horvath no intervalo.

“Continuaremos monitorando sua condição física”, disse o técnico, se referindo a Turner.

– Prováveis escalações:

Estados Unidos: Ethan Horvath – Joe Scally, Chris Richards, Timothy Ream, Antonee Robinson – Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie – Gio Reyna, Folarin Balogun, Christian Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.

Uruguai: Sergio Rochet – Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Matías Viña – Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz – Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo. Técnico: Pablo Quiroga.

Árbitro: Kevin Ortega (Peru).

erc/ma/ol/aam