Uruguai proporá reunião China-Mercosul na próxima cúpula

AFP 23/11/2023 - 9:36

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou, nesta quinta-feira (23), em Pequim, que vai propor aos países do Mercosul uma reunião com a China na próxima cúpula do bloco, no momento em que Montevidéu busca assinar um Tratado de Livre Comércio (TLC) com o gigante asiático.

Lacalle Pou, disse em entrevista coletiva que seu país vai “propor o encontro do Mercosul e da China” na próxima cúpula do bloco, no dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro, sob a presidência do Brasil.

“Vamos fazê-lo formalmente”, disse Lacalle Pou, cujo governo iniciou negociações comerciais com a China em 2021 e defendeu em Pequim que quer “acelerar a associação” entre os dois países.

Após uma reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente uruguaio, na quarta-feira, em Pequim, ambos os países concordaram em reforçar os seus laços para estabelecer uma “Associação Estratégica Integral”.

A China é o maior parceiro comercial do Uruguai e Lacalle Pou viajou ao país asiático para fortalecer os laços diplomáticos com vistas à assinatura de um tratado de livre comércio.

A postura do Uruguai depende de um acordo do Mercosul de 2000 que estabelece que qualquer negociação com terceiros países deve ter o aval dos demais parceiros (Brasil, Argentina e Paraguai).

Lacalle Pou defendeu na quarta-feira que um TLC com a China “não é opcional”.

“Se todo o Mercosul decidisse ao mesmo tempo embarcar nisso, talvez seria muito melhor”, disse.

A China, a segunda maior economia global, procura aumentar a sua influência na América Latina e investiu bilhões de dólares em infraestruturas na região.

