Uruguai perde para o Paraguai (4-3) em sua estreia no Pré-Olímpico

Um gol de falta de Diego Gómez nesta quarta-feira (24) deu a vitória ao Paraguai contra o Uruguai, por 4 a 3, pelo Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, na Venezuela, e ofuscou o hat-trick do atacante da ‘Celeste’ Luciano Rodríguez.

Gómez, com o segundo gol do dia, estragou a esperada estreia do Uruguai de Marcelo Bielsa neste torneio Sub-23, onde mostrou duas versões: foi uma equipe agressiva e intensa no ataque, mas inocente e às vezes apática na defesa.

Ronaldo De Jesús aos 30 minutos, Diego Gómez aos 44 e 72 e Marcelo Fernández aos 54 marcaram para os paraguaios no estádio Misael Delgado, na cidade venezuelana de Valencia.

Luciano Rodríguez, um dos sete campeões mundiais sub-20 do ano passado que Bielsa escalou nesta partida, balançou as redes aos 8, 11 e 34 minutos para os uruguaios.

O Paraguai agora lidera o Grupo B com quatro pontos, seguido pelo Peru com três, enquanto a Argentina tem um ponto e Uruguai e Chile ainda não pontuaram.

Na segunda partida, a partir das 19h locais (20h de Brasília), a Argentina enfrenta o Peru.

