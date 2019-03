Uruguai oferece degustação de carne a empresários em Tóquio

São Paulo, 8 – O governo do Uruguai ofereceu uma degustação de carne bovina a 150 empresários japoneses, nesta semana, em Tóquio, Japão, com o intuito de estreitar as relações comerciais entre os dois países. Segundo nota do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, o ministro uruguaio, Enzo Benech, ressaltou que os importadores do país asiático são muito exigentes, respeitam regras e custam a depositar confiança nos fornecedores, portanto, uma vez estabelecido o comércio, é necessário cuidar do relacionamento.

“Não é à toa que somos o primeiro país a entrar neste mercado (de exportação de carne bovina para o Japão) como livres de febre aftosa com vacinação. Isso é porque os japoneses acreditam no Uruguai. O grande desafio, agora, é cuidar do mercado que abrimos”, disse o ministro em nota.

Na quinta, Benech teve uma audiência com o ministro da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão, Takamori Yoshikawa, e ambos concordaram com a criação de um documento de cooperação técnica que agilize o comércio agropecuário entre os dois países.

Durante o encontro, Benech agradeceu a recente abertura do mercado japonês para as carnes uruguaias, bem como o trabalho dos serviços de saúde de ambos os países, informou a pasta uruguaia.