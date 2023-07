Uruguai não assina comunicado de reunião do Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/07/2023 - 9:01 Compartilhe

BUENOS AIRES, 5 JUL (ANSA) – O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, não assinou o comunicado final da reunião da Cúpula do Mercosul, divulgado nesta terça-feira (4).

Os demais países fundadores – Brasil, Argentina e Paraguai – firmaram o documento conclusivo das reuniões realizadas em Puerto Iguazú, na Argentina.

O governo uruguaio adotou um texto próprio, sinalizando divergências com os parceiros. A principal é a defesa da modernização do bloco, com o apelo de Lacalle Pou pela “formação de uma zona de livre comércio”.

Na prática, o Uruguai deseja flexibilizar o Tratado de Assunção, que oficializou a criação do bloco. A ideia é que cada país membro possa fechar acordos bilaterais sem a necessidade da anuência dos demais membros do Mercosul.

Os demais governos integrantes defendem que a modernização necessária seria “reforçar a agenda interna para uma maior integração entre as economias, além de incluir uma estratégia de inserção internacional para enfrentar os desafios de um cenário mundial em transformação”.

A posição do Uruguai não é novidade: o país também não assinou o documento final da última cúpula do bloco, realizada em Montevidéu em dezembro de 2022.

Além disso, durante as reuniões desta semana, o chefe do Executivo uruguaio criticou o “imobilismo do bloco”. Já o chanceler do país, Francisco Bustillo, acenou para a possibilidade de o país deixar o posto de membro fundador do Mercosul e permanecer apenas como Estado associado. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias