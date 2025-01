Uruguai irá combater dengue com mosquitos machos esterilizados

MONTEVIDEO, 7 JAN (ANSA) – No Uruguai, a dengue será combatida a partir da esterilização de milhares de mosquitos machos da espécie Aedes aegypti em um teste piloto que visa avaliar a eficácia da medida.

A esterilização dos mosquitos machos será feita com energia nuclear, evitando assim que as fêmeas tenham filhos e proliferem. A técnica do mosquito estéril, que será adotada este ano pela primeira vez no Uruguai, é promovida pela Agência Internacional de Energia Atômica e conta com a colaboração dos Ministérios da Saúde de diversos países.

No teste piloto, serão liberados lotes de 30 mil mosquitos a cada 15 dias -dependendo da capacidade reprodutiva – em três locais diferentes do Uruguai a fim de confirmar a validade da iniciativa.

Para a diretora do Departamento de Parasitologia e Micologia da Faculdade de Medicina da Universidade da República do Uruguai, Yester Basmadjián, citada pela revista científica Nature, os casos de dengue aumentarão ainda mais no país sul-americano neste verão.

A dengue matou mais de 7,7 mil pessoas em 2024 na América Latina, registrando mais de 12,6 milhões de casos na região, quase o triplo em relação ao ano anterior, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. (ANSA).