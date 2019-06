Uruguai goleia Equador pelo grupo C da Copa América

SÃO PAULO, 16 JUN (ANSA) – Sem grandes dificuldades, a seleção do Uruguai goleou neste domingo (16) o Equador por 4 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do grupo C da Copa América.

O Uruguai começou melhor a partida e foi recompensado com um gol no início do primeiro tempo. Aos cinco minutos, Nicolás Lodeiro recebeu um lançamento de Luis Suárez, tirou o marcador da jogada e chutou firme no canto de Alexander Domínguez.

Pressionando os equatorianos, a seleção uruguaia até anotou o segundo tento, mas foi anulado pelo árbitro assistente de vídeo (VAR). Lodeiro acertou um belo cruzamento para Nahitan Nández, que não desperdiçou. No entanto, o juiz Anderson Daronco marcou impedimento no início da jogada.

A situação do Equador, que já estava difícil, ficou pior após a expulsão de José Quinteros. O jogador acertou uma cotovelada em Lodeiro.

Na sequência, o atacante Edinson Cavani acertou dois belos chutes, mas Domínguez defendeu. Na terceira tentativa, em um arremate de voleio, o jogador do Paris Saint-Germain (PSG) conseguiu fazer o segundo do Uruguai.

A seleção do Equador continuou perdida em campo e levou o terceiro no finalzinho do primeiro tempo. Cavani aproveitou o escanteio cobrado por Lodeiro e desviou de cabeça para Suárez anotar o gol.

A Celeste tirou o pé do acelerador na etapa final, mas mesmo assim, o Equador não demonstrou nenhum sinal de reação. Tanto que aos 33 minutos, Arturo Mina marcou contra e o Uruguai chegou ao seu quarto tento.

O Uruguai voltará a campo nesta quinta-feira (20) contra o Japão, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Equador, por sua vez, enfrentará no dia seguinte o Chile, na Arena Fonte Nova, em Salvador.(ANSA)