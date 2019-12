Uruguai faz maior apreensão de drogas da história do país

MONTEVIDÉU, 28 DEZ (ANSA) – A polícia do Uruguai afirmou neste sábado (28) ter realizado a maior apreensão de drogas da história do país, um total de seis toneladas de cocaína. Segundo as autoridades locais, 4,4 toneladas da droga, que seria exportada para a África junto com farinha de soja, estavam distribuídas em contêineres no porto de Montevidéu. Já as outras 1,5 toneladas foram localizadas em uma fazenda, na província de Soriano. A polícia prendeu o proprietário do local e seu filho, que são considerados os principais suspeitos de tráfico. Ao todo, o valor estimado da cocaína é de aproximadamente US$230 milhões.

