Uruguai estreia na Copa América com vitória sobre o Panamá (3-1)

O Uruguai venceu o Panamá por 3 a 1 neste domingo (23), na estreia das duas seleções na Copa América, com gols de Maximiliano Araújo, Darwin Núñez e Matías Viña, confirmando a condição de favorito ao título.

No primeiro tempo, Maxi Araújo abriu o placar aos 15 minutos no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), em belo chute de fora da área.

Já na reta final, Darwin Ñúñez ampliou para os uruguaios pegando sobra de primeira dentro da área (85′) e Viña fez o terceiro de cabeça, aproveitando cruzamento de Nicolás de la Cruz (90’+1). O Panamá descontou no apagar das luzes com Michael Murillo batendo colocado no ângulo do goleiro Sergio Rochet (90’+5).

A ‘Celeste’, comandada pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, começa sua campanha no Grupo C com o pé direito, empatada em pontos com os Estados Unidos, que mais cedo venceram a Bolívia por 2 a 0.

