Uruguai empata com País Basco (1-1) a três meses da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/03/2024 - 19:03 Para compartilhar:

O Uruguai do técnico Marcelo Bielsa, com um time formado, em sua maioria, por jogadores reservas, empatou em 1 a 1 com uma seleção representante do País Basco em amistoso disputado em Bilbao neste sábado (23), preparatório para a Copa América (20 de junho a 14 de julho).

O atacante Álvaro Djaló abriu o placar aos 44 minutos com uma excelente jogada em que após um giro chutou para o fundo da rede, sem chances para o goleiro da Celeste, Franco Israel. Esse foi o único grande momento de um primeiro tempo sem brilho.

Os primeiros 45 minutos levantaram algumas dúvidas sobre o potencial dos reservas e mostraram a importância de vários jogadores ausentes neste sábado, no momento em que faltam três meses para o torneio continental nos Estados Unidos.

A seleção uruguaia ameaçou no início com um domínio frenético bem ao estilo Bielsa, embora sem ideias nem precisão, e apenas o atacante Agustín Canobbio deu sinais de adaptação ao esquema do treinador na primeira etapa.

As dúvidas, porém, começaram a se dissipar logo no início do segundo tempo, quando o meia Mathías Vecino, que joga na Lazio, aproveitou um erro defensivo da seleção basca e empatou aos 46 minutos.

A partir do empate, o capitão Vecino e o meia Nicolás Fonseca (do River Plate) cresceram em campo, enquanto Canobbio manteve seu bom nível. Dessa forma, o Uruguai conseguiu colocar em prática algumas ideias de Bielsa.

Para reforçar essa tendência, aos 15 minutos do segundo tempo foram colocados em campo jogadores utilizados com frequência, como Nahitan Nández (Cagliari), Rodrigo Bentancur (Tottenham) e Giorgian de Arrascaeta (Flamengo).

A Celeste pressionou com mais perigo até o final, mostrando uma melhora em relação ao início do jogo.

O próximo amistoso do Uruguai será bem mais exigente: com quase todos os titulares, enfrentará a Costa do Marfim, campeã africana, na terça-feira, em Lens (França).

bur-ol/cl/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias