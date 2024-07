Uruguai elimina EUA (1-0) e avança às quartas em 1º do Grupo C da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/07/2024 - 0:15 Para compartilhar:

O Uruguai venceu os Estados Unidos por 1 a 0 nesta segunda-feira (1º) e se classificou para as quartas de final da Copa América-2024 como líder do Grupo C eliminando a seleção americana logo na primeira fase.

Um gol no segundo tempo de Mathías Olivera (68′), que empurrou a bola para a rede no rebote após uma cabeçada de Ronald Araújo, deu a vitória aos uruguaios diante de 55 mil espectadores no GEHA Field, no Arrowhead Stadium, em Kansas City (Missouri).

O Uruguai, que não pôde contar com o técnico Marcelo Bielsa à beira do campo devido a uma suspensão, teve o auxiliar Pablo Quiroga em seu lugar.

Foi uma partida muito difícil, marcado por lesões. O atacante uruguaio Maximiliano Araújo precisou deixar o campo antes da meia hora de jogo devido a um choque de cabeça.

O Uruguai terminou na primeira colocação do grupo com nove pontos em três jogos e o Panamá ficou em segundo com seis, após derrotar a Bolívia por 3 a 1 também nesta segunda-feira, no mesmo horário. Os Estados Unidos ficam de fora do torneio com apenas três pontos e a Bolívia não pontuou.

