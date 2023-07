Uruguai é uma nova fronteira para investimentos italianos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/07/2023 - 10:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 28 JUL (ANSA) – O embaixador da Itália em Montevidéu, Giovanni Battista Iannuzzi, está convencido de que o “Uruguai é uma nova fronteira para investimentos”.

Em entrevista à ANSA, o diplomata destaca os pontos fortes deste canto da América do Sul, caracterizado por “uma forte estabilidade política, um PIB crescente, interessante e um baixo nível de corrupção”.

Um país com forte vocação agrícola, mas também “excelência em software e produtos high-tech”, com interessantes oportunidades de investimento para a Itália nos setores energético e florestal.

“Em particular, existe um ambicioso plano de fontes alternativas (sobretudo eólica, biomassa e hidrogênio verde), que deve garantir a plena autossuficiência no Uruguai, onde atualmente 97% da eletricidade provém de fontes renováveis”, explica o embaixador.

Mas também “a viticultura representa uma oportunidade para nossas empresas, que poderiam se beneficiar de tarifas reduzidas no Mercosul e em outros países da América Latina, ganhando uma posição vantajosa em relação às exportações da Europa”, observa Iannuzzi.

O setor de vinho é acompanhado pelo da transformação do leite, dos iogurtes aos queijos, setor no qual, no momento, na ausência total dos italianos, prosperam os franceses da Lactalis e da Danone. (ANSA).

