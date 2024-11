Uruguai derrota Colômbia nos acréscimos e empurra Brasil para o quarto lugar nas Eliminatórias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 23:11 Para compartilhar:

O Uruguai venceu a Colômbia por 3 a 2, nesta sexta-feira, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a seleção uruguaia chegou aos mesmos 19 pontos da Colômbia, deixando o Brasil em quarto lugar com 17. A liderança segue com a Argentina, que soma 22.

Como era esperado, o Uruguai começou com o domínio das ações. O time de Marcelo Bielsa abusou dos cruzamentos para a área, mas facilitou o trabalho da zaga colombiana.

Mais objetiva, a Colômbia criou o primeiro lance de perigo na partida. Richard Rios surgiu bem pels esquerda e cruzou para cabeçada de Jhon Durán, que levou perigo para a meta de Rochet.

Depois de perceber que os cruzamento não estavam dando resultado, a seleção uruguaia passou a explorar os passes longos e lançamentos, mas não teve sucesso.

Em um lance de esperteza, saiu o primeiro gol da Colômbia. Aos 30 minutos, Quintero bateu falta pela direita e mandou direto para o gol, enganando Rochet.

A desvantagem fez o Uruguai se lançar ainda mais ao ataque, mas, nervoso, passou a cometer mais erros e não conseguiu levar grande perigo. O melhor momento ocorreu aos 47 minutos, quando Vargas espalmou cobrança de falta de Darwin Núñez.

O Uruguai voltou para o segundo tempo disposto a virar a partida. E conseguiu. Depois de insistir tanto nos cruzamentos, a Celeste Olímpica chegou ao empate, aos 11 minutos, com gol contra de Davinson Sánchez. O segundo gol não demorou. Aos 14, Aguirre bateu cruzado para fazer 2 a 1 para o Uruguai.

O técnico Néstor Lorenzo cólica em campo Borré e James Rodriguez. A dupla tentou buscar o empate, mas não teve êxito. Na ânsia de buscar o empate, a Colômbia quase tomou o terceiro, mas Vargas espalmou finalização de Pellistri.

Aos 50 minutos, o esforço colombiano foi recompensado com o gol de empate marcado por Carlos Andrés Gómez, após forte pressão nos minutos finais. O VAR chegoi a analisar o lance, mas o gol foi confirmado.

Mas ainda tinha emoção. O Uruguai, no desespero, chegou ao terceiro gol, aos 55 minutos, com Ugarte. O VAR, mais uma vez, confirmou a jogada.