Uruguai bate Bolívia (3-0) em casa nas Eliminatórias na volta de Suárez

O Uruguai venceu com autoridade a Bolívia por 3 a 0 nesta terça-feira (21) no estádio Centenário em Montevidéu pela sexta rodada das Eliminatorias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com a volta do maior artilheiro da história da ‘Celeste’, Luis Suárez.

Mas foi o atacante Darwin Núñez quem se destacou marcando dois gols, aos 15 e 71 minutos. O terceiro foi um gol contra do boliviano Gabriel Villamil, aos 39.

Com esta vitória, o Uruguai chegou aos 13 pontos e assumiu o liderança provisória das Eliminatórias enquanto aguarda o clássico entre Brasil e Argentina.

Já a Bolívia do técnico brasileiro Antônio Carlos Zago permanece com 3 pontos, na penúltima colocação.

O campo, muito molhado nesta terça-feira devido à chuva persistente, favoreceu a velocidade, fator em que os celestiais apostavam.

Aos 15 minutos, Araújo tocou para Facundo Pellistri, que avançou até a linha de fundo e devolveu para Darwin Núñez, que abriu o placar.

Foi o quarto gol consecutivo do atacante do Liverpool, que já havia marcado contra nada menos que Argentina e Brasil nas rodadas anteriores, além de contra a Colômbia, em Barranquilla.

Os 55 mil espectadores que lotaram o Centenário esperavam mais gols uruguaios.

E o segundo veio aos 39, após um escanteio cobrado por Nicolás de la Cruz. O chute do goleiro boliviano Viscarra acertou a cabeça do companheiro Gabriel Villamil e a bola entrou lentamente no próprio gol.

E na reta final Darwin Núñez voltou a aparecer para balançar as redes bolivianas. Valverde cruzou na área, De la Cruz ajeitou de cabeça e Núñez subiu para desviar também com uma cabeçada.

A essa altura Luisito Suárez já estava à beira do campo, ovacionado pela torcida e pronto para entrar. E foi o que aconteceu.

Um minuto depois de marcar seu segundo gol contra La Verde e o quinto nas Eliminatórias, Darwin Núñez saiu de campo para a entrada de ‘El Pistolero’ para o delírio dos 55.000 espectadores no estádio Centenário.

Suárez, de 36 anos, havia disputado sua última partida pela Celeste na vitória por 2 a 0 sobre Gana na Copa do Mundo de 2022, no Catar, na fase de grupos, quando o Uruguai foi eliminado, e recentemente foi convocado por Marcelo Bielsa para esta rodada dupla, onze meses depois.

Luis Suárez se mostrou ativo e quase deixou sua marca nos acréscimos mas o travessão o impediu de comemorar.

A substituição, no final da partida, de Marcelo Moreno, que significou sua aposentadoria de La Verde, também foi reconhecida pelos companheiros e adversários, assim como por Bielsa e pelo público local. O jogador deixou o campo emocionado.

Entrevistado pela televisão local no final do jogo, Suárez disse que “há Luis até que dê”.

Ele afirmou que está desempenhando uma nova função na seleção de seu país. Ele elogiou o seu muito provável sucessor, Darwin Núñez (“um dos melhores atacantes do mundo”) e parabenizou Bielsa, que segundo Suárez “está fazendo um trabalho muito bom com os jovens”.





