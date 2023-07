Uruguai avalia deixar posto de membro fundador do Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 14:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 JUL (ANSA) – O chanceler uruguaio, Francisco Bustillo, declarou nesta segunda-feira (3) que o país deverá decidir, em algum momento, que tipo de “pertencimento” ao Mercosul quer ter no futuro.

As declarações foram dadas em coletiva de imprensa após a participação na 62ª reunião da Cúpula do Mercosul, realizada em Puerto Iguazú, na Argentina.

Na ocasião, o diplomata voltou a acenar para a possibilidade de o país deixar o bloco. “Seja para modificar o tratado de fundação, ou eventualmente deixar o Mercosul na condição de Estado fundador e passar a ser um Estado associado”, sinalizou.

“Todas essas considerações, que obviamente estão na mesa como possibilidades, são temas que transcendem e serão objeto de consideração por todas as forças políticas uruguaias”, disse o chanceler. “Há estudos jurídicos sobre o assunto. O mais importante é que simplesmente haja vontade política, assim como em outro momento existiu para entrarmos e fundarmos o Mercosul”, acrescentou.

Antes, ainda durante a participação na cúpula, Bustillo disse aos ministros dos países do Mercosul que a aliança “adoece de imobilidade” em termos de acordos comerciais. A crítica dura seguiu a linha de reclamações feitas nos últimos meses pelo presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou.

Também na reunião, o chanceler disse que o bloco deveria se chamar Zona Comum do Sul, “Zocosul”. “O Uruguai entende que o bloco é tão defeituoso que não pode se chamar Mercado Comum do Sul. Vemos que, lamentavelmente, nos afastamos do artigo primeiro da fundação do Mercosul, que planejava gerar e recriar um mercado comum em um tempo de quatro anos. Esse período de transição já dura 32 anos”, reclamou. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias