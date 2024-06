AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2024 - 23:57 Para compartilhar:

O Uruguai encaminhou a classificação para as quartas de final da Copa América ao golear a Bolívia por 5 a 0 nesta quinta-feira (27), em East Rutherford (Nova Jersey), pela segunda rodada do Grupo C.

Facundo Pellistri (8′), Darwin Núñez (21), Maximiliano Araújo (77′), Federico Valverde (81′) e Rodrigo Bentancur (89′) marcaram os gols da ‘Celeste na partida.

