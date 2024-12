Urso é capturado três dias após invadir supermercado e ferir homem no Japão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2024 - 11:43 Para compartilhar:

Caçadores licenciados capturaram um urso, que tinha cerca de um metro de comprimento, três dias após o animal invadir um mercado, comer uma grande quantidade de carne e ferir um homem na cidade de Akita, no norte do Japão.

Segundo a agência de notícias ‘Kyodo’, o homem, de 47 anos, teve ferimentos no rosto e precisou ser levado a um hospital da região, mas nada grave.

Mesmo assim, autoridades japonesas começaram a procurar pelo animal. Como não obtiveram sucesso, acionaram caçadores licenciados, que montaram armadilhas e usaram um drone nos arredores do comércio para localizarem o urso.

A polícia informou que armadilhas com mel, maçãs e pão foram colocadas entre uma entrada e uma área de armazenamento. Na manhã desta segunda-feira, 4, o sensor de uma das armadilhas alertou que algo havia sido capturado.

Ainda segundo a ‘Kyodo’, o urso foi morto. O número de ocorrências com urso tem aumentado nas cidades ao norte do Japão e as autoridades têm tido dificuldades em lidar com isso.

Então passaram a alertar os moradores para que fiquem atentos, principalmente nas áreas urbanas e durante os meses frios, que é quando os animais saem em busca de alimentos para se prepararem para hibernar.

De acordo com as autoridades japonesas, entre março de 2023 e março de 2024 foram registrados 19 ataques de urso, sendo seis fatais.

O número de ursos tem crescido no Japão, a estimativa atual é que há 44 mil negros (sendo que em 2012 eram 15 mil).