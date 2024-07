Urnas são fechadas na Venezuela; contagem começa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/07/2024 - 21:01 Para compartilhar:

CARACAS, 28 JUL (ANSA) – As mais de 15,7 mil urnas das eleições presidenciais na Venezuela, onde mais de 21 milhões de pessoas foram convocadas para votar, foram fechadas neste domingo (28).

A afluência foi massiva desde a madrugada e alguns locais de votação seguem temporariamente abertos devido à presença de eleitores. Após o horário de encerramento, apenas poderão votar pessoas que já estavam na fila dos postos.

A contabilização dos votos começará em Caracas e muito provavelmente seguirá até a madrugada de segunda-feira (29).

As pesquisas de boca de urna são proibidas na nação e os primeiros resultados serão divulgados assim que certa tendência se formar. A campanha do opositor Edmundo González informou que comparecimento até duas horas antes do fim da votação era de 54,8%.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, candidato ao terceiro mandato, aguarda o resultado no palácio de Miraflores.

Tanto ele como o seu principal rival no pleito, ex-embaixador González, fizeram o seu apelo final para que a população fosse votar uma hora antes do encerramento das urnas. (ANSA).