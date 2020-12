Urnas fecham em Macapá, último município a eleger prefeito no país

As urnas foram fechadas às 17h em Macapá, no segundo turno da eleição municipal. A cidade foi a única do Brasil a ter votação neste domingo (20), após ter o calendário eleitoral deste ano adiado por causa do apagão de energia elétrica sofrido pelo Amapá ao longo do mês de novembro.

Disputaram o segundo turno os candidatos Josiel Alcolumbre (DEM) e Dr. Furlan (Cidadania). Eles foram os primeiros colocados no primeiro turno, disputado em 6 de dezembro, quando receberam 29,46% e 16,03% dos votos válidos, respectivamente. Ambos votaram ainda pela manhã neste domingo.

Cerca de 292,7 mil eleitores estiveram aptos a votar em Macapá neste domingo. A apuração do resultado já foi iniciada pela Justiça Eleitoral e a expectativa é de que o vencedor seja divulgado em poucas horas.

O processo eleitoral em Macapá foi adiado devido ao apagão de energia elétrica que por mais de vinte dias, a partir de 3 de novembro, afetou do Amapá. A queda afetou 13 dos 16 municípios do estado. A capital foi a única cidade que não teve eleição nas datas incialmente previstas (15 e 29 de novembro).

O adiamento foi feito a pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que à época, enquanto o estado ainda sofria com apagões, alegou falta de segurança para garantir a votação somente na capital amapaense.

Apesar do atraso, foram adotadas em Macapá as mesmas medidas sanitárias aplicadas nos demais municípios brasileiros em decorrência da pandemia de covid-19, como uso obrigatório de máscaras e distanciamento de ao menos um metro entre os eleitores.

