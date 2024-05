Urban Outfitters amplia lucro mais que o esperado; no pré-mercado, ação sobe quase 4%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2024 - 8:55 Para compartilhar:

A Urban Outfitters informou nesta terça-feira, 21, aumento maior que o esperado na receita e no lucro trimestrais, e sua ação sobe no pré-mercado em Nova York hoje.

A varejista de roupas americana divulgou lucro líquido de US$ 61,765 milhões no primeiro trimestre fiscal de 2024 (encerrado em 30 de abril), ante US$ 52,8 milhões em igual período em 2023. O resultado representa lucro por ação de US$ 0,69 em termos ajustados – acima da previsão de US$ 0,53 de analistas ouvidos pela FactSet.

A empresa expandiu sua receita a US$ 1,201 bilhão, de US$ 1,113 bilhão um ano antes. A cifra também superou expectativas, de receita de US$ 1,18 bilhão.

“A demanda dos clientes por nossa moda primavera-verão continua robusta, o que é um bom presságio para o crescimento contínuo das vendas no segundo trimestre”, disse o CEO Richard Hayne, em comunicado à imprensa.

Às 8h34 (de Brasília), o papel da Urban Outfitter tinha alta de 3,87% nos negócios antes da abertura das bolsas de Nova York.