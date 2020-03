Update coronavírus: Casos confirmados chegam a 684 mil, com 32 mil mortes

Atualmente, existem 684.652 casos de COVID-19 e pelo menos 32.113 pessoas morreram, de acordo com dados coletados pelos Centros de Ciência e Engenharia de Sistemas da Johns Hopkins Whiting School of Engineering.

Cerca de 145.696 pessoas se recuperaram do novo coronavírus, que infectou pessoas em 176 países. Os Estados Unidos agora têm o maior número de casos no mundo, com 124.763 casos e pelo menos 2.191 mortes. A China, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em dezembro, tem 82.120 casos e 3.304 mortes. A Itália, epicentro da pandemia na Europa, tem mais casos do que a China, um total de 92.472, e 10.023 mortes. A Espanha tem 78.797 casos e 6.528 mortes. A Alemanha tem 50.247 casos e 455 mortes. e o Irã tem 38.309 casos e 2.640 mortes. A Coreia do Sul, admirada por seu amplo uso de medidas de teste e contenção, tem 9.583 casos e 152 mortes. Fonte: Dow Jones Newswires.