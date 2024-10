Upamecano na seleção principal e Mathys Tel na sub-21 são cortados de jogos da França por lesão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 17:41 Para compartilhar:

Sofrendo críticas pela não convocação do astro Mbappé para os jogos da Liga das Nações, contra Israel, em Budapeste, na Hungria, quinta-feira, e diante da Bélgica, em Bruxelas, no dia 13, a seleção francesa perdeu mais um nome de peso. O zagueiro Upamecano sofreu lesão e acabou cortado.

“Lesionado no domingo, contra o Frankfurt, o zagueiro do Bayern de Munique não participará dos jogos de outubro. Loïc Badé foi chamado para reforçar a defesa”, informou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta segunda-feira, dia da apresentação dos jogadores no Clairefontaine National Football Centre.

“Dayot Upamecano, que estava na lista dos 23 jogadores selecionados para os jogos da Liga das Nações, acabou cortado. O zagueiro sentiu dores no tendão direito. Ao retornar à Baviera, ele fez uma ressonância magnética que revelou uma lesão muscular.”

Didier Deschamps chegou a conversar com o jogador no domingo à noite e nesta segunda, assim como o médico da seleção, Franck Le Gall. Eles perceberam que não havia tempo suficiente para um reabilitação e optaram por chamar o zagueiro do Sevilla para substituí-lo.

DESFALQUE NA BASE

Deschamps não foi o único a perder um jogador. Gérald Baticle, substituto de Thierry Henry (saiu após a Olimpíada) no comando da equipe juvenil, também ganhou um desfalque de última hora. Mathys Tel sofreu uma lesão no ombro atuando pelo Bayern e não encara Chipre, na sexta-feira, e Áustria, dia 15, pela qualificatória do Europeu sub-21.

“O atacante Mathys Tel sofre de problemas nos ombros. Após consulta à sua federação, ele não viajou para a seleção nacional por precaução”, informou o Bayern de Munique.