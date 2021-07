‘Uns com pouco, outros com muito’: Zé Neto tira sarro do aumento de pênis de Tiago

O cantor Tiago, da dupla com Hugo, revelou que irá fazer cirurgia para aumentar o pênis, a faloplastia. O procedimento chamou atenção dos internautas e do sertanejo Zé Neto, que tirou sarro do colega de profissão. No Instagram, Zé fez uma declaração engraçada.

“Uns com pouco, outros com muito”, disse ele, que já virou meme nas redes sociais após uma foto de sunga com um grande volume na parte genital. Já Tiago revelou que não vê problema em fazer a operação para aumentar o membro. “Desde sempre sou adepto de todas as possibilidades que a medicina e a estética nos oferece. O aumento peniano já era possível há bem mais tempo, mas somente pra quem tinha problemas reais. Agora, surgiu essa possibilidade de fazer isso esteticamente, e o médico é um cara que eu já conhecia. Eu fiquei curioso.”

