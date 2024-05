UNRWA fecha sede em Jerusalém Oriental após novo ataque de ‘extremistas israelenses’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/05/2024 - 18:20 Para compartilhar:

A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) anunciou, nesta quinta-feira (9), que fechou sua sede em Jerusalém oriental, depois que “extremistas israelenses” incendiaram uma área externa do recinto, após semanas de ataques reiterados.

“Esta tarde, moradores israelenses atearam fogo duas vezes ao perímetro da sede da UNRWA na Jerusalém oriental ocupada”, escreveu o diretor da agência, Philippe Lazzarini, na plataforma X.

O incêndio foi provocado quando “pessoal da UNRWA e de outras agências da ONU” estavam no local, denunciou, acrescentando que nenhum “funcionário da ONU ficou ferido”.

“Tomei a decisão de fechar o recinto até que se restabeleça a segurança necessária”, declarou. Foi o “segundo incidente de ódio” cometido por “extremistas israelenses” em menos de uma semana, detalhou.

“As vidas do pessoal da ONU correram um risco grave”, denunciou.

Estes escritórios da UNRWA abrigam um posto de gasolina para veículos desta agência da ONU, ressaltou Lazzarini.

“É responsabilidade do Estado de Israel, como potência ocupante, garantir que o pessoal e as instalações da ONU estejam protegidos em todo o momento”, indicou.

Em um vídeo publicado em seu perfil na plataforma X e gravado na parte externa do recinto, é possível ouvir os manifestantes gritando “Queimem as Nações Unidas!”, enquanto um funcionário da ONU tenta de apagar as chamas com uma mangueira de jardim.

Na terça-feira, Lazzarini já havia publicado um vídeo de dentro dos escritórios no qual manifestantes apareciam danificando o portão de entrada.

“Nos últimos meses, o pessoal da ONU tem sofrido regularmente assédio e intimidação. Nosso recinto foi alvo de graves atos de vandalismo e danos. Em diversas ocasiões, extremistas israelenses ameaçaram nosso pessoal com armas”, ressaltou Lazzarini nesta quinta.

