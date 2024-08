Unna X comenta sobre beijo em ‘Estrela da Casa’: ‘Não soube como reagir’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2024 - 19:09 Para compartilhar:

Unna X beijou Matheus Torres na noite de domingo, 18, no reality show Estrela da Casa. Durante a manhã de segunda-feira, 20, a cantora revelou para Evellin que “não soube como reagir” no momento.

“Na hora de dar tchau, ele foi e me beijou. Só que eu estraguei o momento. Eu não soube reagir. Que feio!”, brincou Unna X. Logo depois, ela comentou sobre o assunto com Heloísa Araújo e Nicole Louise, e disse que “se arrependeu de sua reação”.

Matheus também refletiu com Leidy Murilho sobre o momento, na cozinha. Ele se questiona sobre a atitude da roadie, ao que Leidy pergunta: “Você acha que ela ia te puxar ontem para o quarto se ela não quisesse um beijo?”.

“Mas a gente nem se beijou”, retruca ele.

O momento ocorreu enquanto os dois lavavam a louça e organizavam a cozinha. Os dois trocaram um selinho, e Unna respondeu, enquanto ia para o quarto: “Outro dia”.

Também no domingo, durante o programa ao vivo, foi formada a primeira Batalha, processo de eliminação que ocorre após o Festival, nas terças-feiras. Três roadies, Leidy Murilho, Heloísa Araújo e Nicole Louise, disputam pela permanência na casa com performances no Festival.

Nicole foi a mais votada pela casa, com um total de seis votos. Já Heloísa perdeu o duelo contra Lucca, ambos indicados por Gael Vicci, que venceu a Prova da Estrela e se tornou Estrela da Semana. O Dono do Palco, Nick Cruz, indicou Leidy Murilho.