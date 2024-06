Universidades e institutos federais em São Paulo receberão quase R$ 1 bilhão para expansão, anuncia Lula

Matheus Alves de Almeidai Matheus Alves de Almeida - https://istoe.com.br/author/matheus/ 29/06/2024 - 19:48 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou investimentos de R$ 939 milhões na expansão e consolidação de universidades e dos institutos federais presentes em 40 municípios paulistas.

A informação foi divulgada neste sábado, 29, durante evento de lançamento da pedra fundamental do campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e do campus Cidade Tiradentes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

“Esse país não pode ser eternamente exportador de commodities. Este país tem que ser o exportador de inteligência e conhecimento. Por isso, precisamos garantir educação de qualidade”, disse o presidente.

Os investimentos serão realizados através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Serão R$ 497,9 milhões para as universidades e R$ 441,2 milhões para os institutos.

Entre a destinação dos recursos, está a construção de hospitais universitários, de novos campi, de restaurantes estudantis, bibliotecas e a ampliação de salas de aula, além de reformas e expansão de blocos.

Novos campi

O novo campus do qual Lula participou da inauguração contará com quatro novos cursos de graduação (Arquitetura e Urbanismo; Administração Pública; Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária). São esperados 2.760 novos estudantes. Outros 240 alunos dos cursos de Geografia (Bacharelado e Licenciatura) também usufruirão das instalações.

Já o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) contará com 12 novos campi: Cidade Tiradentes e Jardim Ãngela, ambos na cidade de São Paulo, e o restante nos municípios de Osasco, Santos, Diadema, Ribeirão Preto, Sumaré, Franco da Rocha, Cotia, Carapicuíba, São Vicente e Mauá. A meta é chegar a 16,8 mil novas vagas.