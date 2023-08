Universidades de Bolonha e Bogotá fazem acordo sobre agricultura

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/08/2023 - 9:01 Compartilhe

BOGOTÁ, 3 AGO (ANSA) – As universidades de Bolonha, da Itália, e Uniminuto, de Bogotá, na Colômbia, assinaram nesta quarta-feira (2) um acordo de cooperação acadêmica sobre o tema da agricultura sustentável, com o objetivo de facilitar a formação e o fluxo de docentes entre os dois países.

O compromisso faz parte do Programa de Desenvolvimento Rural com Abordagem Territorial (Dret II), projeto internacional cofinanciado entre a Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (Aics), a União Europeia e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

“O objetivo final do acordo é melhorar o conhecimento e as trocas sobre os temas da agricultura orgânica, agricultura sustentável, agroecologia, certificação e denominação de origem, temas nos quais a Itália é bastante forte e pode contribuir diretamente”, explicou à ANSA o coordenador do programa Dret II, Furio Massolino.

O especialista destacou que a Itália tem 30 anos de experiência em processos e formação em agricultura orgânica e é a nação da UE com o maior número de produtos com denominação de origem (quando uma característica fundamental do produto é exclusiva de sua região de produção).

A ideia é que o “know-how” italiano possa contribuir com a transformação da agricultura da Colômbia, especialmente em termos de cultivo responsável e desenvolvimento sustentável.

Massolino adiantou que em breve um acordo semelhante será firmado entre a Universidade de Bolonha e a Universidad Surcolombiana.

Para ele, há várias semelhanças entre as agriculturas dos dois países, especialmente em relação à quantidade de pequenos produtores e às variações do clima e do solo.

“A Colômbia tem um ‘valor agregado’ sobretudo a respeito da biodiversidade, característica que possibilita ampliar a gama de espécies e produtos agrícolas com denominação de origem, já que o território conta com muitas variedades desconhecidas do mercado”, concluiu Massolino. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias