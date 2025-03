Universidade de Roma lidera pódio mundial em estudos clássicos

ROMA, 12 MAR (ANSA) – A universidade La Sapienza de Roma, na Itália, garantiu o primeiro lugar no pódio mundial em estudos clássicos e história antiga pelo quinto ano consecutivo. É o que traz a edição 2025 do relatório internacional QS World University Rankings publicado nesta quarta-feira (12), que pontuou a instituição com nota 99,1 na matéria.

Além da universidade romana, a edição 2025 da publicação internacional elegeu outras duas instituições italianas dentre as melhores: o Politécnico de Milão, para artes, design e arquitetura, e a Bocconi, também na capital lombarda, para marketing, economia e gestão.

O ranking coloca como a Itália na sétima colocação mundial dentre as melhores universidades, classificando 56 italianas em um total de 632.

“A Itália contribui de modo significativo com o progresso acadêmico e da pesquisa, e a classificação destaca a sua competitividade a nível regional e global. Além disso, o país continua a demonstrar excelência acadêmica em diversas áreas, com algumas universidades de ponta que gozam de um reconhecimento global”, comenta Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS. (ANSA).