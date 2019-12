Universidade de Pádua cria 1º museu de Geografia da Itália

PÁDUA, 2 DEZ (ANSA) – A Universidade de Pádua inaugurou nesta segunda-feira (2) o primeiro museu de Geografia da Itália, localizado no Palazzo Wollemborg, na via del Santo, na província de Pádua. O museu tem três salas temáticas, sendo uma totalmente dedicada às mudanças climáticas, além de um laboratório para atividades educacionais, uma sala para exposições temporárias e outra para eventos e conferências públicas. O patrimônio do museu pode ser consultado em sua forma original ou digital e conta com globos terrestres e celestes feitos entre 1630 e 1910, além de atlas publicados entre os séculos 18 e 19, uma coleção de plásticos históricos, cerca de 300 mapas, 150 instrumentos de medição, aproximadamente 20 mil impressões fotográficas e importantes documentos de pesquisas da universidade. Segundo os organizadores, o objetivo do local é desenvolver “o pensamento geográfico necessário para enfrentar com consciência os grandes desafios ambientais e sociais do mundo contemporâneo”. De 13 a 21 de dezembro, os visitantes poderão conferir o acervo do Museu gratuitamente, mediante reserva. (ANSA)