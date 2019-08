Universal cancela estreia de ‘The Hunt’ após críticas de Trump

O estúdio americano Universal decidiu cancelar a estreia do filme “The Hunt”, que mostra uma perseguição violenta e sádica a inocentes, após uma polêmica relacionada a tiroteios recentes e a declarações do presidente americano, Donald Trump.

The Hunt, estrelado pela ganhadora do Oscar Hilary Swank, deveria estrear no fim de setembro nos Estados Unidos. A sátira violenta ao abismo existente entre as diferentes classes sociais nos Estados Unidos mostra integrantes da elite perseguindo e matando, por puro esnobismo e desprezo, a população mais pobre nos estados rurais, redutos tradicionais do Partido Republicano.

As cenas de violência incluídas no trailer, divulgado no fim de julho, geraram uma grande polêmica, no momento em que o país ainda está comovido com os dois tiroteios que causaram 31 mortes no último fim de semana.

Trump arremeteu contra o filme, que mostra, de forma caricatural e exagerada, seus apoiadores como vítimas de uma violência gratuita.

“A Hollywood esquerdista é racista no mais alto nível e tem grande raiva e ódio!”, tuitou Trump ontem. “O filme que irá estrear busca colocar lenha na fogueira e provocar o caos”, afirmou, sem citar explicitamente a produção da Universal.

“Criam a própria violência e, depois, responsabilizam os demais. São eles os verdadeiros racistas, e são muito maus para o nosso país”, concluiu o presidente republicano, frequentemente acusado de racismo.

“A Universal Pictures já havia suspendido a campanha promocional do filme e decidiu agora, após uma reflexão profunda, cancelar os planos de estreia do mesmo”, assinalou um porta-voz em comunicado enviado à AFP.

“Apoiamos nossos cineastas e continuaremos contribuindo para distribuir os filmes destes criadores visionários e ousados, como os que produziram este thriller satírico e social, mas entendemos que não é o momento indicado para a estreia do filme”, explica o texto.

“The Hunt” foi dirigido por Craig Zobel e escrito por Damon Lindelof, criador e roteirista da série de TV “Lost”.