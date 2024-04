UnitedHealth tem prejuízo de US$ 1,41 bi no 1º tri, mas surpreende no resultado ajustado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/04/2024 - 7:53 Para compartilhar:

A UnitedHealth teve prejuízo líquido de US$ 1,41 bilhão no primeiro trimestre de 2024, que contrasta fortemente com o lucro de US$ 5,61 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 16. No resultado com ajustes, porém, a maior seguradora de saúde dos EUA apresentou lucro por ação de US$ 6,91 entre janeiro e março, superando a previsão de US$ 6,62 de analistas consultados pela FactSet.

A receita da UnitedHealth, que concluiu a venda da Amil em fevereiro, teve expansão anual de 8,6% no trimestre, a US$ 99,8 bilhões, resultado também acima do consenso da FactSet, de US$ 99,23 bilhões.

Após o balanço, a ação da UnitedHealth saltava 5,2% no pré-mercado de Nova York às 7h25 (de Brasília). Na segunda-feira, porém, a ação acumulava perdas de 15,4% desde o começo do ano, depois de encerrar a semana passada no menor nível desde novembro de 2021.

*Com informações da Dow Jones Newswires