UnitedHealth tem lucro afetado por ciberataque e reduz projeção; no pré-mercado, ação cai 1%

Embora a UnitedHealth tenha superado expectativas de lucro no segundo trimestre de 2024, o resultado foi afetado por um ciberataque no período. No balanço divulgado nesta terça-feira, 16, a maior seguradora de saúde dos EUA disse que o ataque de hackers teve impacto financeiro de US$ 0,92 no lucro por ação de abril a junho. A maioria dos serviços afetados foi restaurada, destacou a UnitedHealth. Em função do ciberataque, a UnitedHealth cortou sua projeção de lucro por ação para este ano, para um intervalo de US$ 15,95 a US$ 16,40. A faixa anterior era de US$ 17,60 a US$ 18,20. Às 8h25 (de Brasília), a ação da UnitedHealth caía 1,1% no pré-mercado de Nova York.