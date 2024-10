UnitedHealth supera previsão de lucro, mas corta projeção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 8:19 Para compartilhar:

A UnitedHealth teve lucro líquido de US$ 6,06 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um pouco maior do que o ganho de US$ 5,84 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. No resultado com ajustes, a maior seguradora de saúde dos EUA registrou lucro por ação de US$ 7,15 entre julho e setembro, superando a previsão de US$ 7 de analistas consultados pela FactSet.

A receita da UnitedHealth teve expansão anual de 9,2% no trimestre, a US$ 100,82 bilhões, resultado também acima do consenso da FactSet, de US$ 99,14 bilhões.

Apesar do desempenho acima do esperado, a UnitedHealth cortou levemente sua previsão para o lucro ajustado por ação deste ano, para uma faixa de US$ 27,50 a US$ 27,75. A expectativa anterior era de US$ 27,50 a US$ 28,00.

Às 7h44 (de Brasília), a ação da UnitedHealth amargava queda de 3,70% no pré-mercado de Nova York.