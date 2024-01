UnitedHealth supera expectativa de lucro, mas decepciona em custos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 8:59 Para compartilhar:

A UnitedHealth, que no mês passado anunciou a venda da Amil, apresentou resultados trimestrais de lucro e receita melhores do que o esperado, mas gastos médicos também avançaram mais do que o previsto e penalizam a ação da maior seguradora de saúde dos EUA nos negócios do pré-mercado.

Balanço divulgado nesta sexta-feira (12) mostrou que a empresa teve lucro líquido de US$ 5,46 bilhões no quarto trimestre de 2023, maior do que o ganho de US$ 4,76 bilhões apurado em igual período do ano anterior. Com ajustes, o lucro por ação entre outubro e dezembro foi de US$ 6,16, superando a previsão de US$ 5,98 de analistas consultados pela FactSet.

A receita da UnitedHealth teve expansão anual de 14,1% no quarto trimestre, a US$ 94,43 bilhões, resultado também bem acima do consenso da FactSet, de US$ 92,13 bilhões.

O fator negativo foi uma medida de custos médicos que atingiu 85% no último trimestre, ante expectativas de 84,1%.

Para 2024, a UnitedHealth reiterou projeções para o lucro ajustado por ação, de US$ 27,50 a US$ 28,00, e para a receita, de US$ 400 bilhões, mas alertou que sua perspectiva de rentabilidade será afetada pela venda da Amil, que deve ser concluída no primeiro semestre deste ano.

Após o balanço, a ação da UnitedHealth sofria um tombo de 5,1% no pré-mercado de Nova York por volta das 8h50 (de Brasília).

