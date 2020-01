UnitedHealth expande lucro, mas receita frustra e ação cai no pré-mercado de NY

A UnitedHealth, controladora da Amil no Brasil, divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,541 bilhões no quatro trimestre de 2019, alta de 16,48% na comparação anual. O lucro por ação, por sua vez, ficou em US$ 3,68. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 3,90, acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,78.

Já a receita da maior seguradora de saúde dos Estados Unidos teve expansão anual de 4,25% entre outubro e dezembro do ano passado, a US$ 60,901 bilhões, mas frustrou expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam US$ 61,170 em receitas no trimestre passado.

Às 8h28 (de Brasília), a ação da UnitedHealth operava em queda de 0,40% no pré-mercado em Nova York.