United vence Crystal Palace (3-0) e retorna em grande estilo à Copa da Liga

O Manchester United iniciou a defesa do título da Copa da Liga Inglesa derrotando o Crytal Palace por 3 a 0 nesta terça-feira (26), em um dos melhores jogos da equipe nesta temporada.

Com problemas extracampo e um início irregular no Campeonato Inglês, a boa vitória do United sobre o Palace dá esperança ao lado vermelho de Manchester.

Jogando em Old Trafford, os ‘Red Devils’ demarcaram território com gols do argentino Alejandro Garnacho (21′), do brasileiro Casemiro (27) e do francês Anthony Martial (55′).

O gol de Martial, seu primeiro na temporada, não foi o único motivo de satisfação para o técnico Erik Ten Hag.

O volante marroquino Sofyan Amrabat, cedido por empréstimo pela Fiorentina, fez um bom jogo atuando como lateral-esquerdo. Outro contratado, Mason Mount voltou a jogar depois de um mês de ausência.

“Foi uma boa noite. Acho que jogamos muito bem e que dominamos o jogo. É o que queríamos”, declarou Ten Hag.

– Luton e Wolves eliminados –

O Manchester United, nono na Premier League depois de seis rodadas disputadas, terá a chance de confirmar seu bom momento no sábado, novamente em casa, em mais um duelo contra o Crystal Palace.

Nos outros jogos disputados nesta terça, só uma equipe da primeira divisão conseguiu se classificar diante de adversários de divisões inferiores: o Burnley, penúltimo da Premier League, goleou o Salford por 4 a 0, da quarta divisão.

O Luton foi eliminado por um adversário da terceira, o Exeter (1 a 0). Por sua vez, o Wolverhampton abriu 2 a 0 e sofreu uma virada incrível por 3 a 2 para o Ipswich Town, da segunda divisão.

– Resultados desta terça-feira na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa:

Ipswich (D2) – Wolverhampton 3-2

Exeter (D3) – Luton 1-0

Port Vale (D3) – Sutton (D4) 2-1

Bradford (D4) – Middlesbrough (D2) 0-2

Salford (D4) – Burnley 0-4

Mansfield (D4) – Peterborough (D3) 2-2 (3-1 nos pênaltis)





Manchester United – Crystal Palace 3-0

