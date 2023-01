United vence City de virada (2-1) no clássico de Manchester

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/01/2023 - 14:23 Compartilhe

Dois gols na reta final da partida deram ao Manchester United (3º) a vitória de virada sobre o Manchester City (2º) por 2 a 1 neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, um resultado que deixa as duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela.





O português Bruno Fernandes (78) e Marcus Rashford (82) viraram o jogo para o United, após o City abrir o placar no com Jack Grealish (60).

“O estado de espírito do time é tão forte que tínhamos confiança na nossa capacidade de virar”, disse em entrevista à BT Sport o técnico dos ‘Red Devils’, Erik Ten Hag.

“Antes do jogo, disse: ‘agora parecemos realmente uma equipe’. Trabalhamos duro uns pelos outros e isto tem uma recompensa”, comentou Fernandes depois da partida.





O grande beneficiado com a vitória do United é o líder Arsenal, que encerra a rodada no domingo contra o Tottenham (5º). Se vencerem, os ‘Gunners’ abrirão oito pontos de vantagem sobre os ‘Citizens’, seus principais perseguidores na briga pelo título.

No sul da Inglaterra, o Liverpool visitou o Brighton após perder na semana passada para o Brentford (3 a 1) e sofreu nova derrota, desta vez por 3 a 0, com dois gols em seis minutos de Solomon March (57 e 63) e um de Danny Welbeck (82).

Esta é a sexta derrota dos ‘Reds’ no campeonato, que deixa a equipe na oitava posição com 28 pontos, sete atrás do Newcastle, que fecha o ‘Top 4’ de classificados para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada.

Também neste sábado, o Nottingham Forest (13º) venceu o Leicester (14º) por 2 a 0 graças aos dois gols de Brennan Johnson (56, 86).

Outro doblete, do meia James Ward-Prowse (46, 78), garantiu a vitória fora de casa do lanterna Southampton por 2 a 1 sobre o Everton (19º), que tinha saído na frente com o belga Amadou Onana (39).

Por sua vez, o Wolverhampton (16º) conseguiu três pontos importantes na luta contra o rebaixamento, ao derrotar o West Ham (18º) por 1 a 0, gol do português Daniel Podence (48).





— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês e classificação (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

Aston Villa – Leeds 2 – 1

– Sábado:

Manchester United – Manchester City 2 – 1

Everton – Southampton 1 – 2

Wolverhampton – West Ham 1 – 0

Brighton – Liverpool 3 – 0

Nottingham Forest – Leicester 2 – 0

(14h30) Brentford – Bournemouth

– Domingo:

(11h00) Chelsea – Crystal Palace

Newcastle – Fulham

(13h30) Tottenham – Arsenal





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 44 17 14 2 1 40 14 26

2. Manchester City 39 18 12 3 3 46 18 28

3. Manchester United 38 18 12 2 4 29 21 8

4. Newcastle 35 18 9 8 1 32 11 21

5. Tottenham 33 18 10 3 5 37 25 12

6. Fulham 31 19 9 4 6 32 28 4

7. Brighton 30 18 9 3 6 35 25 10

8. Liverpool 28 18 8 4 6 34 25 9

9. Brentford 26 18 6 8 4 30 28 2

10. Chelsea 25 18 7 4 7 21 21 0

11. Aston Villa 25 19 7 4 8 22 27 -5

12. Crystal Palace 22 17 6 4 7 17 25 -8

13. Nottingham 20 19 5 5 9 15 34 -19

14. Leeds 17 18 4 5 9 26 33 -7

. Leicester 17 19 5 2 12 26 33 -7

16. Wolverhampton 17 19 4 5 10 12 27 -15

17. Bournemouth 16 18 4 4 10 18 39 -21

18. West Ham 15 19 4 3 12 15 25 -10

19. Everton 15 19 3 6 10 15 26 -11

20. Southampton 15 19 4 3 12 17 34 -17

hap/pm/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias