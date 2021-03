United vence City (2-0) e interrompe série de 21 vitórias consecutivas do rival

O Manchester United (2ª) encerrou a sequência de 21 vitórias consecutivas do Manchester City (1º) neste domingo ao vencer por 2 a 0 no Etihad Stadium no jogo de maior destaque da 27ª rodada do campeonato inglês.

Devido a esta derrota, o City não poderá mais lutar para bater o recorde de 23 vitórias do Bayern de Munique, conquistado entre a última temporada e o início da atual, como a melhor sequência de vitórias em um dos cinco grandes campeonatos europeus.

– Erro de Gabriel Jesus –

Assim que o jogo começou (aos 2 minutos), o português Bruno Fernandes abriu o placar, como tem sido quase normal no United, de pênalti após uma marcação atabalhoada de Gabriel Jesus em cima do francês Anthony Martial.

Já no segundo tempo, Luke Shaw fez 2 a 0 ao acertar um chute de pé esquerdo de dentro da área após uma tabela com Marcus Rashford (50).

“Hoje fizemos quase tudo perfeito. A liga não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. Temos que fazer o melhor que podemos e não pensar nos outros”, disse Bruno Fernandes.

Com a vitória deste domingo os ‘Red Devils’ estão 11 pontos atrás de seu grande rival, que exceto em caso de catástrofe, vai recuperar o trono da Premier League que cedeu ao Liverpool no ano passado, após vencer em 2018 e 2019.

“Eles estão muito longe para pensar que podemos alcançá-los”, disse o técnico do United, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer.

“Jogamos bem se não levarmos em conta os primeiros dez minutos, mas não tivemos eficácia no ataque”, resumiu o treinador do City, Pep Guardiola.

Os ‘Citizens’ pareciam imbatíveis, mas um United que chegou ferido ao clássico da cidade teve uma excelente atuação e venceu com autoridade.

Diferente da equipe apática vinda de três 0-0 consecutivos que comprometeu sua luta pelo título, o United se mostrou concentrado, ousado e preciso no momento certo.

O City não jogou mal, mas foi incapaz de romper a estrutura defensiva do vizinho, se contentando com um punhado de chutes de longe em que o goleiro Dean Henderson foi irrepreensível.

– Seis derrotas en Anfield –

Mais cedo, o Liverpool, atual campeão da Premier League, complicou ainda mais sua classificação para a próxima Champions League ao sofrer a sexta derrota consecutiva em Anfield, desta vez por 1 a 0 para o Fulham (18º), que luta para não ser rebaixado.

Se há apenas um mês e meio (em 21 de janeiro), o Burnley encerrou uma invencibilidade de 68 jogos do Liverpool em seu estádio, os ‘Reds’ não parecem se recuperar e neste domingo sofreram a sexta derrota seguida desde então.

Apático nos primeiros 45 minutos, com um jogo que a lenda de Anfield, Graeme Souness, classificou como “inaceitável” na Sky Sport, o Fulham foi para o intervalo com uma vantagem, depois que o gabonês Lemina conseguiu enganar Alisson com um chute para abrir o placar (45).

No segundo tempo, Jürgen Klopp foi forçado a colocar em campo jogadores que havia decidido poupar para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões (na quarta-feira, o Leipzig recebe os ‘Reds’ defendendo o 2-0 da ida), como Sadio Mané, Trent Alexander-Ardold e Fabinho.

Os ‘Reds’ foram mais ativos e incisivos no ataque com algumas boas oportunidades de gol (um chute de Diogo Jota aos 48 e uma cabeçada de Sané aos 70), mas o placar não se mexeu mais e os visitantes marcaram três pontos que podem ser vitais na luta contra o rebaixamento.

Após esta nova derrota, a corrida pela Europa se complicou para o Liverpool, que é o sétimo com 43 pontos, dois atrás do West Ham (6º) e três do Everton (6º), ambos com dois jogos a menos que os ‘Reds’, e quatro a menos que o Chelsea, que recebe o Everton na segunda-feira e que no momento fecha a ‘zona da Champions’.

“Tivemos muitos bons resultados e agora estamos em uma situação extrema, mas vamos continuar lutando”, disse Klopp após a partida.

Em outra partida disputada neste domingo, West Brom (19º) e Newcastle (16º) empataram sem gols em um duelo direto pela permanência na primeira divisão inglesa.

— Resultados da 27ª rodada do campeonato inglês e classificação:

– Sábado:

Burnley – Arsenal 1 – 1

Sheffield United – Southampton 0 – 2

Aston Villa – Wolverhampton 0 – 0

Brighton – Leicester 1 – 2

– Domingo:

West Bromwich – Newcastle 0 – 0

Liverpool – Fulham 0 – 1

Manchester City – Manchester United 0 – 2

Tottenham – Crystal Palace

– Segunda-feira:

(15h00) Chelsea – Everton

(17h00) West Ham – Leeds

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 65 28 20 5 3 56 19 37

2. Manchester United 54 28 15 9 4 55 32 23

3. Leicester 53 28 16 5 7 48 32 16

4. Chelsea 47 27 13 8 6 42 25 17

5. Everton 46 26 14 4 8 39 33 6

6. West Ham 45 26 13 6 7 40 31 9

7. Liverpool 43 28 12 7 9 47 36 11

8. Tottenham 42 26 12 6 8 42 27 15

9. Aston Villa 40 26 12 4 10 38 27 11

10. Arsenal 38 27 11 5 11 35 28 7

11. Leeds 35 26 11 2 13 43 44 -1

12. Wolverhampton 35 28 9 8 11 28 37 -9

13. Crystal Palace 34 27 9 7 11 29 43 -14

14. Southampton 33 27 9 6 12 33 44 -11

15. Burnley 30 28 7 9 12 20 36 -16

16. Newcastle 27 27 7 6 14 27 44 -17

17. Brighton 26 27 5 11 11 27 35 -8

18. Fulham 26 28 5 11 12 22 33 -11

19. West Bromwich 18 28 3 9 16 20 56 -36

20. Sheffield United 14 28 4 2 22 16 45 -29

