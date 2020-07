United vence Aston Villa e segue na briga pela Champions

O Manchester United deu sequência à ótima fase com uma vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa, nesta quinta-feira no encerramento da 34ª rodada do Campeonato Inglês, um resultado que aproxima os Diabos Vermelhos da próxima Liga dos Campeões.

O United segue na quinta posição, mas se aproximou a um ponto do quarto colocado Leicester, último integrante da ‘zona Champions’ e que na terça-feira empatou em 1 a 1 com o Arsenal (8º).

Na vitória sobre o Aston Villa, o United contou com gols do português Bruno Fernandes (27′), Mason Greenwood (45+5′) e do francês Paul Pogba (58′).

Desde a retomada do futebol na Inglaterra, em meados de junho, o United soma cinco vitórias e um empate, um balanço que faz a equipe comandada pelo norueguês Ole Gunnar Solskjaer olhar com otimismo para a reta final do campeonato.

A situação é bem mais dramática para o Aston Villa, penúltimo colocado e que teme um rebaixamento para a segunda divisão. O clube londrino se encontra quatro pontos atrás das primeiras equipes fora da zona de degola, West Ham (16º) e Watford (17º).

Mais cedo, o Tottenham (9º) teve que se contentar com um empate sem gol com o Bournemouth (18º) e viu se distanciar o objetivo de buscar uma vaga nas competições europeias na próxima temporada.

Com 49 pontos, o Tottenham está fora da zona de classificação para a Liga Europa e o tempo está se esgotando para o time de José Mourinho.

O Bournemouth, que não havia somado nenhum ponto na Premier League desde o retorno do futebol na Inglaterra, em junho, segue na zona de rebaixamento, a três pontos da salvação.

Em outra partida disputada nesta quinta-feira, o Everton (11º), com um gol do brasileiro Richarlison, empatou em 1 a 1 com o Southampton (12º).

— Programação e resultados da 34ª rodada do Campeonato Inglês:

– Terça-feira:

Watford – Norwich City 2 – 1

Crystal Palace – Chelsea 2 – 3

Arsenal – Leicester 1 – 1

– Quarta-feira:

Manchester City – Newcastle 5 – 0

Sheffield United – Wolverhampton 1 – 0

West Ham – Burnley 0 – 1

Brighton – Liverpool 1 – 3

– Quinta-feira:

AFC Bournemouth – Tottenham 0 – 0

Everton – Southampton 1 – 1

Aston Villa – Manchester United 0 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 92 34 30 2 2 75 26 49

2. Manchester City 69 34 22 3 9 86 34 52

3. Chelsea 60 34 18 6 10 63 46 17

4. Leicester 59 34 17 8 9 64 32 32

5. Manchester United 58 34 16 10 8 59 33 26

6. Wolverhampton 52 34 13 13 8 45 37 8

7. Sheffield United 51 34 13 12 9 35 33 2

8. Arsenal 50 34 12 14 8 50 42 8

9. Tottenham 49 34 13 10 11 52 44 8

10. Burnley 49 34 14 7 13 38 46 -8

11. Everton 45 34 12 9 13 41 49 -8

12. Southampton 44 34 13 5 16 43 56 -13

13. Newcastle 43 34 11 10 13 35 50 -15

14. Crystal Palace 42 34 11 9 14 30 43 -13

15. Brighton 36 34 8 12 14 36 47 -11

16. West Ham 31 34 8 7 19 40 59 -19

17. Watford 31 34 7 10 17 31 53 -22

18. AFC Bournemouth 28 34 7 7 20 32 59 -27

19. Aston Villa 27 34 7 6 21 36 65 -29

20. Norwich City 21 34 5 6 23 26 63 -37

