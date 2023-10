United perde Casemiro por expulsão e leva virada do Galatasaray no retorno de Antony

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2023 - 18:19 Compartilhe

O Manchester United aumentou sua coleção de frustrações nesta terça-feira, ao perder por 3 a 2 para o Galatasaray, no Old Trafford. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões, teve a equipe inglesa duas vezes em vantagem no placar, mas o time turco, que chegou a desperdiçar um pênalti, não só igualou o marcador como buscou a virada, aproveitando a expulsão de Casemiro no lance da penalidade. O único ponto positivo para o United foi atuação da joia dinamarquesa Hojlund, autor dos dois gols.

Como foi derrotado por 4 a 3 para o Bayern de Munique na primeira rodada, o time comandado por Erik Ten Hag continua sem pontuar no torneio europeu, em quarto lugar da chave, e vê o Galatasaray na segunda posição, com quatro pontos. O líder é o Bayern de Munique, que tem seis pontos após vencer o Copenhague – terceiro, com um – também nesta terça.

A partida marcou o retorno de Antony, que entrou no final do segundo tempo, após um mês afastado. O atacante, acusado de violência doméstica pela ex-namorada Gabriela Cavallin, teve a reintegração ao elenco anunciada na última sexta-feira e voltou a treinar no domingo. O clube disse que o jogador tem cooperado com as investigações tanto no Brasil quanto no Reino Unido e garantiu que ele continuará à disposição de Ten Hag até o surgimento de novas informações sobre o caso.

Sem o brasileiro no início, o United ocupou o campo ofensivo nos primeiros minutos e demonstrou dificuldade na hora da conclusão das jogadas, mas conseguiu abrir o placar relativamente cedo, aos 15 minutos. O autor do gol foi Hojlund, que usou a cabeça para balançar a rede. Inconsistente, o time inglês ficou pouco tempo em vantagem no placar, pois sofreu o gol de empate aos 22, após finalização de Zaha. Com tudo igual novamente, o restante do primeiro tempo foi truncado, de poucas chances para ambos os lados.

O roteiro do segundo tempo teve semelhanças ao da etapa inicial, mas elevou o nível de drama para os comandados de Ten Hag. Hojlund marcou mais um gol, aos 21, desta vez com um toque de classe por cima do goleiro Muslera. O Galatasaray, contudo, foi rápido de novo na reação e buscou o empate quatro minutos depois, com Akturkoglu.

Aos 30 minutos, a tensão aumentou no Old Trafford. Em uma péssima saída de bola, o goleiro Onana entregou a bola nos pés do ataque turco e viu Casemiro cometer uma falta em Mertens dentro da área para tentar evitar o gol. O brasileiro acabou expulso e o árbitro marcou pênalti, mas Onana respirou aliviado quando Icardi mandou a cobrança para fora. Cinco minutos depois, Icardi se redimiu, encobrindo o goleiro camaronês para fazer o gol da virada.

Ten Hag apostou no retorno de Antony nos minutos finais, no lugar de Mount, para buscar a reação. Também substituiu Hannibal e Amrabat por Eriksen e Martial, respectivamente, movimentações que não renderam qualquer impacto ao abatido time inglês.

BAYERN VIRA

No outro jogo da chave, o Bayern de Munique quase foi surpreendido e sofreu para bater o Copenhague no Estádio Parken, na Dinamarca. O time da casa deu trabalho e abriu o placar com Lerager, aos dez minutos do segundo tempo, mas os bávaros empataram com um belo gol de Musiala, aos 21, e viraram perto do fim, com Mathys Tel, aos 37. Assim, o Bayern manteve os 100% de aproveitamento dentro do Grupo A e mostrou que deve ter vida tranquila para se classificar.

GRUPO B

A terça também teve jogos válidos pelo Grupo B. O Arsenal, que vinha animado após goleada por 4 a 0 sobre o PSV, foi à França enfrentar o Lens e saiu na frente com um gol marcado por Gabriel Jesus. Depois disso, Thomasson e Wah garantiram a vitória por 2 a 1 para a equipe francesa, agora líder da chave, com quatro pontos contra três do time londrino, segundo colocado. Na outra partida do Grupo B, PSV (quarto, com um) e Sevilla (terceiro, com dois) empataram por 2 a 2 na Holanda.

