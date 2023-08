United estreia na Premier League com vitória sobre Wolverhampton

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2023 - 19:25 Compartilhe

Um gol de cabeça do zagueiro francês Raphael Varane ajudou o Manchester United a iniciar sua caminhada na Premier League com uma vitória sobre o Wolverhampton (1-0), nesta segunda-feira (14), no encerramento da primeira rodada.

Superiores no primeiro tempo, apesar das poucas chances criadas, os ‘Red Devils’ só encontraram a brecha a quinze minutos do fim, quando o ex-jogador do Real Madrid desviou de cabeça após um cruzamento de Aaron Wan-Bissaka.

O Wolverhampton, que demitiu o técnico Julen Lopetegui na semana passada e o substituiu por Gary O’Neil, teve sua chance no início da segunda etapa (49′), quando o brasileiro Matheus Cunha mandou a bola na trave do novo goleiro do United, André Onana.

Pedro Neto, num contra-ataque, também poderia ter feito 1 a 0 para os ‘Wolves’, mas ficou sem forças (71′) diante de Onana.

O camaronês, ex-goleiro da Inter de Milão, ainda mostrou que está com os reflexos em dia ao desviar um chute de Fabio Silva (83′) e outro de Hwang Hee-chan (94′).

Com o tempo esgotado, o Wolves pediu, sem sucesso, um pênalti após uma saída errada de Onana em que o goleiro atingiu Sasa Kalajdzic (97′).

Além de Onana, que substitui o espanhol David De Gea, a equipe comandada por Erik ten Hag, terceira colocada na temporada passada, contratou o meia Mason Mount e o atacante Rasmus Hojlund, ausente nesta segunda-feira por lesão.

Após a primeira rodada, o United está em quinto lugar na tabela liderada pelo Newcastle, após vencer o Aston Villa por 5 a 1 no sábado. A seguir estão Brighton, que venceu o Luton por 4 a 1 em casa, e o atual campeão Manchester City, que derrotou o Burnley por 3 a 0 com dois gols do ‘Predador’ Erling Haaland.

No confronto de maior destaque da primeira rodada, o Chelsea empatou em 1 a 1 com o Liverpool.

Os ‘Blues’ anunciaram nesta segunda-feira a contratação do equatoriano Moisés Caicedo, de 21 anos, do Brighton, por 146 milhões de dólares (cerca de R$ 724,6 milhões pela cotação atual) que se tornou a maior transferência da história da Premier League.

