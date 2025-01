United elimina Arsenal nos pênaltis na FA Cup; Tottenham sofre mas vence time da 5ª divisão

O Manchester United, que jogou durante uma hora com um homem a menos, venceu na disputa de pênaltis em sua visita ao Arsenal (5-3 após um empate em 1 a 1), neste domingo (12), no confronto de maior destaque da terceira rodada da Copa da Inglaterra, em que o Tottenham precisou ir à prorrogação contra um clube da quinta divisão.

Os ‘Red Devils’, atuais campeões do torneio, converteram suas cinco cobranças enquanto o Arsenal perdeu uma, em que o goleiro reserva Altay Bayindir defendeu o chute do alemão Kai Havertz, eliminando os ‘Gunners’.

“Merecemos a classificação porque sofremos juntos como equipe e mostramos personalidade”, disse o treinador português do United, Ruben Amorim.

Nos 90 minutos do tempo regulamentar, o português Bruno Fernandes, marcou um golaço com um disparo após receber um passe do argentino Alejandro Garnacho e colocou o United em vantagem no início do segundo tempo (52′). Mas a sua equipe sentiu um golpe aos 61 minutos, quando o português Diogo Dayot foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

O Arsenal conseguiu empatar aos 63 minutos, com um chute de primeira do brasileiro Gabriel Magalhães que desviou num defensor da equipe visitante.

Com meia hora pela frente e com superioridade numérica, o Arsenal parecia ter um cenário bastante favorável, mas não contava com a grande atuação de Bayindir, que salvou o United no Emirates Stadium.

O goleiro turco ainda se esticou todo para defender um pênalti cobrado no canto esquerdo pelo norueguês Martin Odegaard (72′) e fez uma defesa espetacular numa cabeçada de Declan Rice (76′) nos acréscimos (90’+4).

Na prorrogação o placar não mudou. Num lance em que Bayindir já estava batido, foi o zagueiro Matthijs De Ligt quem salvou o United ao afastar quase por cima da linha (101′).

Aos 106 minutos de jogo, o goleiro espanhol do Arsenal, David Raya, manteve o Arsenal de pé ao defender um chute de Joshua Zirkzee.

O Arsenal chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer e à eliminação deste domingo se somou outra má notícia: a da lesão do atacante brasileiro Gabriel Jesus.

“É incrível. Com base no desempenho deveríamos ter vencido por uma grande vantagem, mas a realidade é que estamos fora”, lamentou o técnico espanhol do time londrino, Mikel Arteta.

– Tottenham vence na prorrogação –

Mais cedo o Tottenham precisou ir à prorrogação para vencer (3 a 0) o modesto Tamworth, da quinta divisão.

O Tamworth, atualmente 16º na National League, a primeira categoria não profissional da Inglaterra, conseguiu conter um time do Spurs pouco inspirado.

E o Tamworth chegou a desperdiçar dois chutes nos acréscimos (90+6), desviados por um zagueiro e pelo goleiro.

Os ‘Lambs’ se despediram na prorrogação com um gol contra de Nathan Tshikuna, que no lance estava sob pressão de Dominic Solanke (101′), um gol de Heung-Min Son após uma assistência de Dejan Kulusevski (107′) e outro de Brennan Johnson quase no fim (118′).

Depois de vencer o Liverpool (1-0), na quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga inglesa, o Tottenham esteve perto do desastre. Na era da Premier League, que começou em 1992, apenas dois clubes de elite perderam na Copa da Inglaterra para times da quinta divisão: o Norwich contra o Luton, em janeiro de 2013, e o Burnley diante do Lincoln City, em fevereiro de 2017.

O Tamworth esteve perto de fazer parte deste clube exclusivo diante de seus entusiasmados torcedores no pitoresco Lamb Ground Stadium.

— Jogos da 3ª rodada da FA Cup (horário de Brasília):

– Quinta-feira:

Sheffield United (2ª) – (+) Cardiff (2ª) 0 – 1

(+) Everton – Peterborough United (3ª) 2 – 0

(+) Fulham – Watford (2ª) 4 – 1

– Sexta-feira:

(+) Wycombe Wanderers (3ª) – Portsmouth (2º) 2 – 0

(+) Aston Villa – West Ham 2 – 1

– Sábado:

(+) Birmingham City (3ª) – Lincoln City (3ª) 2 – 1

Bristol City (2ª) – (+) Wolverhampton 1 – 2

Middlesbrough (2ª) – (+) Blackburn (2ª) 0 – 1

(+) Liverpool – Accrington Stanley (4ª) 4 – 0

(+) Leicester – Queens Park Rangers (2ª) 6 – 2

Sunderland (2ª) – (+) Stoke (2ª) 1 – 2

Brentford – (+) Plymouth Argyle (2ª) 0 – 1

(+) Exeter City (3ª) – Oxford United (2ª) 3 – 1

Reading (3ª) – (+) Burnley (2ª) 1 – 3 (após prorrogação)

Norwich City (2ª) – (+) Brighton 0 – 4

(+) Chelsea – Morecambe (4ª) 5 – 0

(+) Bournemouth – West Bromwich (2ª) 5 – 1

(+) Nottingham – Luton Town (2ª) 2 – 0

(+) Leeds (2ª) – Harrogate Town (4ª) 1 – 0

(+) Manchester City – Salford City (4ª) 8 – 0

(+) Coventry (2ª) – Sheffield Wednesday (2ª) 1 – 1 (4-3 nos pênaltis)

– Domingo:

Hull (2ª) – (+) Doncaster Rovers (4ª) 1 -1 (4-5 nos pênaltis)

Tamworth (5ª) – (+) Tottenham 3 – 0 (após prorrogação)

(+) Newcastle – Bromley (4ª) 3 – 1

Arsenal – (+) Manchester United 1 – 1 (3-5 nos pênaltis)

(+) Ipswich Town – Bristol Rovers (3ª) 3 – 0

(+) Crystal Palace – Stockport County (3ª) 1 – 0

(+) Southampton – Swansea (2ª) 3 – 0

– Segunda-feira:

(16h30) Millwall (2ª) – Dagenham & Redbridge (5ª)

– Adiados:

Preston North End (2ª) – Charlton (3ª)

Leyton Orient (3ª) – Derby County (2ª)

Mansfield Town (3ª) – Wigan (3ª)

(+) classificados para os 16-avos de final

