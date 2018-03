United avança na Copa da Inglaterra e dá novo fôlego a Mourinho após eliminação

O Manchester United se recuperou do fracasso da última terça-feira, quando foi eliminado da Liga dos Campeões, em casa, pelo Sevilla, e avançou às semifinais da Copa da Inglaterra. Jogando mais uma vez em Old Trafford, neste sábado, o time de José Mourinho despachou o Brighton com uma vitória por 2 a 0. O atacante belga Lukaku e o volante sérvio Matic marcaram os gols do confronto.

Agora, a equipe espera pela definição dos demais semifinalistas para conhecer seu adversário na próxima fase. O Tottenham já havia se garantido mais cedo ao eliminar o Swansea (3 a 0). Neste domingo, o Chelsea encara o Leicester City, enquanto o Wigan mede forças com o Southampton.

Com poucos dias para recuperar o moral do elenco, Mourinho sabia que a Copa da Inglaterra representava a última esperança de conquista na temporada, manchada pelas eliminações na Liga dos Campeões e na Copa da Liga Inglesa. Além disso, a equipe se encontra distante do Manchester City na briga pelo título do Campeonato Inglês – o rival da cidade soma 16 pontos a mais (81 a 65) na tabela, a apenas oito rodadas do fim da competição.

Da equipe que falhou contra o Sevilla, o técnico português fez cinco substituições: barrou, entre outros, o goleiro De Gea e o atacante Alexis Sánchez. “É apenas o time que acredito ser o melhor para tentar vencer a partida”, disse Mourinho, sem se estender muito, pouco antes de a bola rolar.

Desde o início, ele viu um duelo equilibrado, com chances para os dois lados. Respirou aliviado quando Lukaku cabeceou firme para o fundo da rede, aproveitando cruzamento de Matic, aos 37 do primeiro tempo. Cinco minutos antes, o goleiro argentino Romero havia salvado o United ao espalmar cabeçada perigosa do zagueiro Dunk.

Na verdade, Mourinho e os torcedores no gelado Old Trafford – atingido por neve em alguns momentos do jogo – só deixaram a tensão de lado aos 38 da etapa final, após Matic também usar a cabeça para completar levantamento de Ashley Young e marcar o segundo gol. Para se ter uma ideia, o Brighton terminou a partida com 17 finalizações, sendo seis na direção correta. O United? Finalizou oito, com dois acertos, de acordo com as estatísticas do site oficial da Copa da Inglaterra. Dois lances certeiros que, por enquanto, dão sobrevida a Mourinho e ao seu United.