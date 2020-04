United Airlines tem prejuízo líquido de US$ 2,1 bilhões no 1º trimestre

A United Airlines informou na segunda-feira (21) que registrou prejuízo líquido de US$ 2,1 bilhões no primeiro trimestre, superior ao de US$ 622,7 milhões projetado pelos analistas ouvidos pelo FactSet. O prejuízo após ajustes ficou em US$ 1,0 bilhão, ante expectativa de US$ 533,5 milhões.

A receita da companhia recuou 17% na comparação anual, a US$ 8,0 bilhões, quando a previsão era de US$ 8,35 bilhões dos analistas. A companhia aérea ainda informou que planeja emprestar US$ 4,5 bilhões no âmbito de uma legislação dos EUA para ajudar o setor diante da pandemia de coronavírus. Fonte: Dow Jones Newswires.